УЕФА выступает против выхода РФС из своего состава

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против того, чтобы Российский футбольный союз перешел в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщает «Чемпионат».

Сегодня обсудят возможность перехода России из Союза европейских футбольных ассоциаций в Азиатскую конфедерацию футбола.

— УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации, — добавил источник «Чемпионата».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.



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Диана Фатыхова