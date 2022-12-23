«Татнефть» перенесла собрание совета директоров по дивидендам на 27 декабря

«Татнефть» созовет повторное внеочередное общее собрание акционеров в связи с несостоявшимся собранием 22 декабря. Оно пройдет 27 декабря в форме заочного голосования, выяснило «Реальное время».

В повестке общего собрания акционеров обозначен вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.

В компании указали, что внеочередное собрание акционеров «Татнефти» не состоялось в четверг из-за отсутствия кворума. Совет директоров компании ранее рекомендовал начислить акционерам по итогам девяти месяцев 39,57 рубля на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 рубля на все виды акций. Выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 рубля на акцию.

На прошлой неделе сообщалось о планах совета директоров ПАО «Татнефть» провести заседание в субботу, 24 декабря. В повестке — подведение итогов за 11 месяцев 2022 года. Руководство планирует утвердить бюджет на январь и первый квартал 2023 года.



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Маргарита Головатенко