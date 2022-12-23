Глава Евросовета предложил приостановить членство России в Совбезе ООН

Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил разработать механизм, который бы приостановил членство России в Совете Безопасности ООН. Его цитирует RTVi.

— С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности, — отметил Мишель.

Как добавил политик, в ООН также следует провести реформу по поводу вопросов единогласия и права вето. При этом он добавил, что говорить о полной отмене права вето не приходится, речь идет о том, как лучше организовать эту процедуру.

Фото: en.wikipedia.org

Отметим, что месяц назад состоялось срочное заседание Совбеза ООН. Его запросила Украина. Причиной заседания стали российские удары по объектам инфраструктуры.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов