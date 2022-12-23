В России предложили списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию

Комиссия Госсовета по экономике предложила списать с регионов долги в объеме затрат на поддержку новых территорий и мобилизацию, об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— В части мер поддержки региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления считаем необходимым разработать механизм списания задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых регионами на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/ Татьяна Мицук (архив)

Весной этого года в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) отмечалось, что Россия может списать долги регионов. Дефициты региональных бюджетов, возникшие в 2020 году в результате сильного прироста расходов бюджетов на здравоохранение и социальную политику, пришлось частично финансировать за счет наращивания долга, который вырос на 18%. почти до 2,5 трлн руб., впервые с 2016 года.

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Маргарита Головатенко