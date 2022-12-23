Врачи не смогли извлечь минный осколок, ранивший Дмитрия Рогозина

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донецке, рассказал, когда планирует восстановиться. Его слова приводит ТАСС.

— Во второй половине января планирую вернуться к форме, — сказал Рогозин.

При этом, как уточнил бывший глава Роскосмоса, осколок от снаряда, которым он был ранен, оказался неизвлекаем.

Фото: t.me/rogozin_do

Напомним, Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины. Он находился в гостинице, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников.

Позднее он отметил, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. По этой причине он ждал операцию.

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Айрат Назипов