Правительство России выделит фонду «Круг добра» грант в размере 70 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Правительство России собирается выделить фонду «Круг добра» грант размером почти 70 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

— Очень важно, чтобы юным гражданам с редкими, жизнеугрожающими заболеваниями по всей стране своевременно оказывалась такая поддержка, — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги потратят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. За счет выделенных средств в фонде планируют продолжать обеспечивать детей медицинской помощью, в том числе и за границей. Также эта сумма пойдет на закупку необходимых для них лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.

Как отметил Мишустин, за почти два года работы фонда его помощь получили около 5 тысяч детей со сложными диагнозами.

Фото: government.ru

Напомним, президент России Владимир Путин изменил состав попечительского совета «Круг добра». Из него вывели четырех человек: уроженку Казани и актрису Чулпан Хаматову, директора благотворительного фонда Елизавету Олескину, актрису Ксению Раппопорт и политика Ларису Фечину.

При этом в состав попечительского совета вошли три человека: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк.

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Айрат Назипов