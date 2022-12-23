Совфед запретил пересылку личных данных россиян через иностранные мессенджеры при выполнении госзадания

Совет Федерации в пятницу одобрил закон, который запрещает использование иностранных мессенджеров для передачи банковской информации и информации с персональными данными россиян при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания, сообщает «РИА Новости».



Согласно дополнению закона «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации», при предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания запрещается использовать иностранные мессенджеры, чтобы передавать платежные документы и предоставлять информацию, содержащую персональные данные россиян, а еще данные о переводах денежных средств, в том числе сведения о счетах российских граждан в банках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре Минцифры России выступило за штрафы за утечку персональных данных граждан до 3% от годового оборота компании. Шадаев подчеркнул, что предложение ввести оборотные штрафы не ставит перед собой цель сбора большего количества денег в бюджет. Цель состоит в том, чтобы мотивировать компании инвестировать в инфраструктуру.

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Маргарита Головатенко