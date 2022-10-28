Итоги дня: завершение частичной мобилизации, приговор историку-«маньяку» Птицину, сохранение ключевой ставки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 28 октября:
- Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным объявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершены. «Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Установленное Вами задание — 300 тысяч человек — выполнено», — доложил он главе государства.
- По словам Сергея Шойгу, из числа мобилизованных в район спецоперации направлены 82 тысячи человек, 218 тысяч «совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов». В ходе частичной мобилизации призвали 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти различного уровня, а также 27 тысяч бизнесменов. Кроме того, 13 тысяч россиян заявились добровольцами. Средний возраст мобилизованных — 35 лет.
- ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. При обысках по месту их жительства и в оборудованном ими тайнике обнаружили огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также методическую литературу по организации массовых беспорядков. Их изъяли. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».
- Верховный суд Татарстана приговорил к максимальному сроку — пожизненному заключению — казанца Игоря Птицина, дипломированного историка и экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии, который после задержания покаялся в трех убийствах, а также в покушениях на убийство и в секс-насилии, произошедших 2009—2017 годах. О таком наказании просил прокурор республики Илдус Нафиков. Суд также взыскал с Птицина 5 млн рублей в пользу родственников убитых.
- Финская компания, производитель шин Nokian Tyres, подписала с «Татнефтью» соглашение о продаже своих российских предприятий. Ориентировочная сумма сделки — €400 миллионов. Компания объявила об уходе с российского рынка в июне.
- Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Дальнейшие решения по ней регулятор будет принимать, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, процессы структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакцию на них финансовых рынков.
- Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России усилился разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынках, что может быть косвенным признаком перегрева. По ее словам, чтобы не допустить этого, необходимо развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки, то есть льготные, которые «могут создавать дисбалансы и приводить не к росту доступности жилья для граждан, а просто к повышению цен».
- Фигурантом уголовного дела о взятке в 250 тысяч рублей стал глава Закамского подразделения инспекции Госстройнадзора РТ Юрий Кулаков. Ее он получил за выдачу заключения о соответствии молочно-товарной фермы проектной документации и оснащении ее всеми необходимыми приборами учета. Его поймали с поличным, причастность к преступлению он признал. Его отправили под домашний арест
- В Татарстане мобилизованным планируют предоставить отсрочку по арендной плате за имущество республики, в том числе земельных участков. Ее намерены давать на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Она распространится на период нахождения мобилизованного в больницах, госпиталях, других медорганизациях в стационарных условиях на излечении от увечья или заболевания, полученных при выполнении задач в период мобилизации.
- Верховный суд Татарстана 9 ноября начнет рассматривать дело Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 утром 11 мая 2021 года. Уголовное дело рассмотрит Айрат Миннулин. Вину стрелок признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.
- На восстановление городов ЛНР и ДНР потребуется более 223 млрд рублей. На сегодняшний день, помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча, российские следователи полностью обследовали населенные пункты Станично-Луганского района и Алчевск.
- По многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября, рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев. По его прогнозу среднесуточная температура в городе перейдет к отрицательному значению с 31 октября на 1 ноября.
- Крупная турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken начнет разворачивать свои точки в Казани со следующего года. Свою первую точку в России она откроет в Москве.
- Перед Вахитовским райсудом Казани предстал бывший гендиректор завода «Заинский сахар» Шамиль Мингазов. В марте 2020-го он получил условный срок 4,5 года по делу о растрате сырья на предприятии, сейчас обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей.
- Американский сервис видеоконференций Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и закрывает возможность оплаты. Одному из российских вузов он отключил лицензию, оплаченную до ноября. Источник не раскрыл название университета, но известно, что до конца ноября заключен контракт только у казанского филиала Российского государственного университета правосудия.
- Жители Татарстана за январь — сентябрь в 2022 году потратили на антидепрессанты 77,9 млн рублей — на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В аптеках республики продали 146,2 тысячи упаковок таких препаратов.
- Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Прежний гендиректор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули ее штаб-квартиру в Сан-Франциско.
- Руководитель исполкома Зеленодольского района Татарстана Ильяс Ганиев, занимавший этот пост с октября 2020 года, досрочно сложил полномочия. Он продолжит карьеру в другой должности в федеральной структуре строительной отрасли.
- У казанского индивидуального предпринимателя Никиты Луконина через суд изымают оборудование в его фитнес-клубах F5 в Рязани. В списке 188 наименований спортивного инвентаря — от беговой дорожки до массажного рола.
- В прошлом году плохая экология в России повлияла на наступление смерти 136 тысяч человек. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 246-го дня специальной военной операции на Украине:
- По данным Минобороны России, на Купянском направлении ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении н. п. Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. На Красно-Лиманском направлении две украинские батальонные тактические группы наступали в направлении н. п. Червонопоповка ДНР — их остановили. Ликвидировано свыше 50 военнослужащих ВСУ, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции ВС России у н. п. Времевка ДНР. Она отброшена на исходные позиции. На Николаево-Криворожском направлении сосредоточенным огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам ВСУ, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения, доложили в Минобороны России.
- Поражены шесть пунктов управления ВСУ и 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено пять украинских складов боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
- Средствами ПВО у Новой Каменки Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8. Перехвачены три беспилотника ВСУ. В воздухе сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
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Илина Хакимова, Татьяна ДеминаОбществоВластьКультураЭкономикаФинансы Татарстан
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