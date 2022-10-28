Подозреваемый во взятке глава Госстройнадзора Закамья отправлен под домашний арест

Фото: МВД по РТ

Сегодня Чистопольский горсуд Татарстана санкционировал домашний арест 46-летнего главы Закамского подразделения инспекции Госстройнадзора Татарстана Юрия Кулакова. После задержания с поличным он признал причастность к преступлению и получил статус подозреваемого во взятке 250 тысяч рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в октябре 2022 года подчиненные подозреваемого в ходе проверки проектной документации по строительству молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района выявили многочисленные нарушения, и позднее в разговоре с представителем фирмы-субподрядчика глава подразделения Госстройнадзора предложил ему закрыть глаза на нарушения за вознаграждение в 250 тысяч рублей. 26 октября Кулакова задержали.

Причем на оперативном видео МВД по РТ после задержания фигурант на вопрос о деньгах в его кабинете отвечает — посетитель бросил их на тумбочку и ушел.

В Следкоме не исключают появления новых эпизодов в этом деле.

Ирина Плотникова