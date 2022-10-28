В Татарстане мобилизованным дадут отсрочку по арендной плате

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане мобилизованным планируют предоставить отсрочку по арендной плате за имущество республики, в том числе земельных участков, выяснило «Реальное время». Проект распоряжения кабмина РТ подготовило региональное Минземимущества.

Отсрочку планируется предоставлять по договорам, арендаторами по которым являются граждане, в том числе ИП, юрлица, в которых одно и то же физлицо, являющееся единственным учредителем (участником) организации и ее руководителем, в случае если они призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы России.

Отсрочку предоставят на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Ее также планируют продлевать на период нахождения мобилизованного в больницах, госпиталях, других медорганизациях в стационарных условиях на излечении от увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в период мобилизации.

Если лицо, которое получило отсрочку по договору аренды признают безвестно отсутствующим, она распространится на период до отмены решения суда о признании его таковым либо до объявления участника общества судом умершим.

В случае смерти мобилизованного, если он погиб в период мобилизации либо после нее, но из-за увечья или заболевания, полученных в период мобилизации, а также в случае признания его инвалидом I группы, арендная плата за период отсрочки не взыскивается.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По документу задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения со дня окончания периода отсрочки поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору. При этом не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением ему отсрочки уплаты арендных платежей.



Положения об отсрочке арендной платы хотят распространить на всех мобилизованных татарстанцев, то есть призванных с 21 сентября 2022 года.

Напомним, мобилизованные предприниматели получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества на весь период прохождения службы. Соответствующее распоряжение в этом месяце подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина