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Промышленность

Финская Nokian Tyres продает «Татнефти» свой бизнес в России

16:47, 28.10.2022 1
Финская Nokian Tyres продает «Татнефти» свой бизнес в России
Фото: tatneft.ru

Финская компания, производитель шин Nokian Tyres, подписала с «Татнефтью» соглашение о продаже своих российских предприятий, сообщает ТАСС.

Ориентировочная сумма сделки составляет 400 млн евро, сообщили в компании.

Компания объявила об уходе с российского рынка в июне.

«Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпания продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Но это не значит, что «Татнефть» выходит из бизнеса. СМИ сообщали, что структуры претендуют на покупку шинного завода финского производителя Nokian Tyres в Ленинградской области.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьБизнес Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:22
    Нда, а кто-то за 10 рублей покупал заводы.
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