Финская Nokian Tyres продает «Татнефти» свой бизнес в России
Финская компания, производитель шин Nokian Tyres, подписала с «Татнефтью» соглашение о продаже своих российских предприятий, сообщает ТАСС.
Ориентировочная сумма сделки составляет 400 млн евро, сообщили в компании.
Компания объявила об уходе с российского рынка в июне.
«Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпания продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Но это не значит, что «Татнефть» выходит из бизнеса. СМИ сообщали, что структуры претендуют на покупку шинного завода финского производителя Nokian Tyres в Ленинградской области.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии