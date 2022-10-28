Руководитель исполкома Зеленодольского района Татарстана Ильяс Ганиев досрочно сложил полномочия
Руководитель исполкома Зеленодольского района Татарстана Ильяс Ганиев досрочно сложил полномочия. Он занимал этот пост с октября 2020 года.
Ильяс Ганиев рассказал, что продолжит работать на благо Зеленодольска и Татарстана в другой должности в федеральной структуре строительной отрасли. Депутаты приняли досрочное прекращение полномочий, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.
Напомним, на прошлой неделе руководителем исполкома Менделеевского района Татарстана стал Роберт Искандаров. Его кандидатуру выбрали на XXIV заседании совета муниципалитета IV созыва и XVII заседании городского Совета IV созыва.
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