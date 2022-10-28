Верховный суд Татарстана отправил на пожизненное казанского историка-«маньяка»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Только что Верховный суд РТ приговорил к максимальному сроку — пожизненному заключению — казанца Игоря Птицина, дипломированного историка и экс-сотрудника охранного подразделения Росгвардии, который после задержания покаялся в трех убийствах, а также в покушениях на убийство и в секс-насилии 2009—2017 годов. Об этом «Реальному времени» сообщили участники процесса.



О пожизненном в прениях просил прокурор Татарстана Илдус Нафиков и сам подсудимый. В последнем слове Птицин блеснул высоким слогом, извиняясь перед потерпевшими «за причиненное вам горе, слезы и смерть детей, за те преступления, которые нанесли непоправимый вред здоровью и стали причиной незабываемого, непрекращающегося траура и душевных травм».

Птицин заявил, что не будет просить о снисхождении и согласен с назначением максимально сурового наказания в виде пожизненного срока. А еще выразил благодарность своему адвокату, прокурору Татарстана и председательствующему судье.

Напомним, в уголовном деле 50-летнего дипломированного историка — 13 эпизодов особо тяжких преступлений. Самое раннее преступление датировано 2009 годом, самое позднее — 2017-м. Часть из них были совершены, когда подсудимый трудился в «Горводзеленхозе» и служил в Центре охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», подведомственного Росгвардии. Учителем работал лишь после окончания вуза, но не больше года.

Раскрыть серию нападений удалось благодаря планомерной работе следователей и экспертов по старым делам. Одна из назначенных биологических экспертиз выявила совпадение образцов ДНК с места нераскрытого убийства и изнасилования 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани 2009 года с образцами мужчины, у которого брали защечный эпителий в 2017 году, после нападения на другую женщину. Тогда через такую процедуру прошли более тысячи человек, чьи телефоны засветились в районе места преступления.

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Ирина Плотникова