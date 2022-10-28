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ФСБ и СК поймали на взятке 250 тысяч главного инспектора Госстройнадзора Закамья

11:01, 28.10.2022
ФСБ и СК поймали на взятке 250 тысяч главного инспектора Госстройнадзора Закамья
Фото: gsn.tatarstan.ru

Фигурантом уголовного дела о взятке стал глава Закамского подразделения инспекции Госстройнадзора РТ Юрий Кулаков. По данным источников «Реального времени», сегодня следователи будут просить его ареста.

По версии силовиков, 26 октября начальник в своем рабочем кабинете в Чистополе на улице Циолковского получил взятку в 250 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии молочно-товарной фермы проектной документации и оснащении ее всеми необходимыми приборами учета. Ферма на 1 340 коров была построена в селе Мокрые Курнали Алексеевского района.

Подозреваемого задержали с поличным, подтвердили «Реальному времени» в УФСБ по РТ. В Следкоме от комментариев по делу пока воздерживаются.

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