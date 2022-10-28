Профессор КФУ рассказал, когда в Казани выпадет первый снег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среднесуточная температура перейдет к отрицательному значению с 31 октября на 1 ноября, прогнозирует профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, в первый день следующего месяца ожидается снег с дождем, до +2°С днем и до –1°С ночью.

— Далее у нас начнется предзимье, с 1 ноября. С начала нового месяца могут наблюдаться низкие температуры, заморозки, выпадать снег. По многолетним наблюдениям, в столице устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября. В это время происходит переход среднесуточной температуры через отметку «- 5 градусов». Как только ляжет постоянный снег и температуры понизятся до этого показателя, наступит зима, — пояснил он.

В выходные в Казани будет облачно, временами небольшой дождь. В субботу потеплеет до +4°С, ночью температура опустится до -2°С. В воскресенье днем ожидается +6°С, ночью — 1°С, прогнозирует профессор.

Фото: kpfu.ru

По прогнозам Гидрометцентра России, может выпасть треть нормы. С понедельника ожидается похолодание, ночные температуры опустятся ниже 0°С, а дневные составят от +1 до +2°С. «Перелом погоды наступает с ноября месяца», — сообщил Переведенцев.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие выходные возможен мокрый снег. Днем температуры будут выше ноля градусов, но превысят +7°С.



Значительное ухудшение погоды в Татарстане синоптики прогнозируют на воскресенье, 30 октября. Ожидается дождь и сильный юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15—20 м/с, а днем и вечером — до 23 м/с. Ночью температуры продержатся в пределах от -2 до +3°С, днем они кратковременно повысятся до +2—7°С.

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Максим Кокунин