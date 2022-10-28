В России 136 тысяч смертей в 2021 году обусловила плохая экология — это много или мало?

В прошлом году плохая экология в России повлияла на наступление смерти 136 тысяч человек. Такие данные со ссылкой на подсчеты Роспотребнадзора приводит проект «Если быть точным».

Загрязненная вода в прошлом году унесла жизни 11 тысяч россиян. Загрязнение почвы за это же время спровоцировало 1 752 смерти.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Плохая экология также повлияла на развитие почти 4,3 млн случаев заболеваний. Больше трети из них связаны с загрязнением воды — 35,4%, еще треть — 32,8% — с загрязнением продуктов питания, а четверть — 25,1% — с загрязнением воздуха. Минимум случаев — 6% — обусловлено загрязнением почвы.



136 тысяч смертей — это:

5,6% от общего числа умерших — по данным Росстата, в 2021-м зарегистрировано 2,44 млн смертей;

— по данным Росстата, в 2021-м зарегистрировано 2,44 млн смертей; Чуть больше четверти от числа смертей от COVID-19 — в прошлом году, по данным Росстата, от коронавируса умерли 517 795 россиян.

— в прошлом году, по данным Росстата, от коронавируса умерли 517 795 россиян. Почти в 14 раз больше числа смертей, связанных с употреблением наркотиков — в 2021-м от них умерло более 10 тысяч россиян.

— в 2021-м от них умерло более 10 тысяч россиян. В пять раз больше числа умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней — в 2021-м в России выявили 27 785 таких смертей.

— в 2021-м в России выявили 27 785 таких смертей. В четыре раза больше числа умерших инфицированных ВИЧ россиян — в 2021-м таковых было 34 093 человека.

— в 2021-м таковых было 34 093 человека. Почти в три раза больше числа смертей, связанных с алкоголем, — в прошлом году их насчитали 47 393.



— в прошлом году их насчитали 47 393. В два раза меньше смертей от новообразований — в 2021-м они унесли жизни 283 180 россиян.

— в 2021-м они унесли жизни 283 180 россиян. В семь раз меньше числа смертей от болезней системы кровообращения — от них в прошлом году скончались 933 986 жителей России.

— от них в прошлом году скончались 933 986 жителей России. На четверть больше числа смертей от болезней органов пищеварения — в прошлом году их зафиксировали 108 724.

— в прошлом году их зафиксировали 108 724. На 21,3 тысячи больше числа смертей от болезней органов дыхания — их в 2021-м зарегистрировали 114,7 тысячи.

— их в 2021-м зарегистрировали 114,7 тысячи. На 3 тысячи больше числа смертей от внешних причин — их в прошлом году насчитали 139 069.

— их в прошлом году насчитали 139 069. Число умерших от новообразований россиянок в 2014 году — по этой причине умерли 136,1 тысячи женщин.

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Татьяна Демина