На восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется 223 млрд рублей

На восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

На сегодняшний день помимо Мариуполя, Рубежного, Северодонецка, Счастья, Кировска, Стаханова и Красного Луча российские следователи полностью обследовали станицы Луганской Станичного-Луганского района и Алчевска.

— Это свыше 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора. Согласно выводам завершенных к настоящему времени экспертиз, суммарная стоимость восстановительных работ уже составляет более 223 миллиардов рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Всероссийский центр национальной строительной политики предложил привлечь строителей-добровольцев к восстановлению четырех новых регионов России. Соответствующую инициативу ВЦНСП направил в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина.

В начале месяца заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин заявил, что новые регионы страны смогут использовать все меры инфраструктурного меню Минстроя и программы комплексного развития территорий (КРТ).



— Это теперь полноценные регионы РФ. Все те инструменты, которые работают на территории РФ, будут доступны и для этих регионов тоже, — сказал он.



5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Еще глава государства подписал федеральные законы о ратификации договоров между Россией и этими регионами, а также указ об опубликовании текста Конституции с изменениями.

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Максим Кокунин