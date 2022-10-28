В Казани стартует новый суд по делу экс-главы «Заинского сахара»

Сегодня перед Вахитовским райсудом Казани предстал бывший гендиректор завода «Заинский сахар» Шамиль Мингазов. В марте 2020-го он получил условный срок в 4,5 года по делу о растрате сырья на предприятии, сейчас обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



Потерпевшими по делу признаны ФНС и ОАО «Заинский сахар». Обвинение в афере связано с возмещением НДС — ущерб налоговиков оценивается в 6 млн рублей. Эпизод злоупотребления полномочия потянул на 112 млн рублей, он связан со сделкой предприятия с аффилированной, по версии следствия, компанией директора.

Вину Шамиль Мингазов не признает. Такую же позицию он занимал по первому уголовному делу.

На первом заседании обвиняемому планируют продлить меру пресечения.