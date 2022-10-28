Илон Маск возглавил Twitter, а прежнее руководство покинуло штаб-квартиру компании
Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем компании Twitter, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение телеканала СNBC.
Уточняется, что гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. «Теперь Маск глава Twitter», — подчеркивается в сообщении.
Напомним, сделка по покупке Маском Twitter за $44 млрд, как ожидалось, должна завершиться сегодня. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.
Напомним, в сентябре акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю Илону Маску.
В конце апреля появилась информация, что Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда. Сообщалось, что после завершения сделки соцсеть станет непубличной компанией. После объявления Маска о том, что он договорился с компанией о ее покупке, состояние бизнесмена уменьшилось на $29 миллиардов.
В мае предприниматель сообщил, что приостановил сделку по покупке соцсети Twitter. Затем компания и Маск подали встречные иски друг к другу.
Позже предприниматель заявлял, что может купить Twitter, если в компании покажут, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.
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