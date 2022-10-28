У казанского владельца фитнес-клубов F5 в Рязани изымают оборудование

Стоимость оборудования — почти 11 миллионов

Как выяснило «Реальное время», у казанского индивидуального предпринимателя Никиты Луконина через суд изымают оборудование в его фитнес-клубах F5 в Рязани. В списке 188 наименований спортивного инвентаря — от беговой дорожки до массажного рола.

С иском к ИП Луконину Н.А. об истребовании имущества из чужого незаконного владения в суд обратилось рязанское ООО «Астра». Компания сообщила, что в 2019 году заключила договор с ООО «ВЛТорг» на поставку этих тренажеров стоимостью 10,9 млн рублей. Поставщик передал оборудование в январе 2020-го.



Получив спортивное оборудование, «Астра» передала его во временное пользование индивидуальному предпринимателю Яковлеву Д.О. Однако через какое-то время компания выяснила, что ее имущество используется в сети фитнес-клубов F5 Никиты Луконина. Поскольку в досудебном порядке решить вопрос о возврате оборудования не удалось, «Астра» подала иск против казанского ИП.

Фото: f5.fitness

Требования компании Никита Луконин не признал. Он указал, что по договору поставки «Астра» должна была перечислить ООО «ВЛТорг» предоплату в размере 3,2 млн рублей. Однако компания выплатила только 2,5 млн. Это подтверждало платежное поручение.

Кроме того, после заключения договора между ООО «ВЛТорг» и ООО «Астра» в лице соучредителя общества Яковлева было дополнительно подписано гарантийное письмо. Но гендиректор фирмы отказался платить по договору, Яковлев был вынужден начать платежи самостоятельно, выплатив 920 тысяч рублей.

ООО «Астра» после получения претензии от имени ООО «ВЛТорг» об оплате задолженности по договору поставки выплатило 50 тысяч рублей. На 2 февраля 2021-го задолженность компании перед ООО «ВЛТорг» оценивалась в 7,28 млн рублей.



«ВЛТорг» в конце февраля 2021 года решил передать Никите Луконину право требования к «Астре» оплаты долга и начисленных процентов за спортивное оборудование. Об этом «ВЛТорг» в начале прошлой весны уведомил ООО «Астра».

Долг оценивался в 7,28 млн рублей, а сумма начисленных процентов достигла почти 7,66 млн. По договору цессии Никита Луконин выплатил ООО «ВЛТорг» часть стоимости уступленного права требования — 1,915 млн рублей.

Право собственности у ИП отсутствовало

Суд установил, что предприниматель Луконин по отношению к «Астре» является кредитором. Так как компания обязательство по оплате спортивного оборудования не исполняет, нахождение во владении ИП спортивного оборудования по закону признали правомерным.

Из документов суд также установил, что договор уступки, заключенный между ООО «ВЛТорг» и Никитой Лукониным, не содержит условий о передаче компанией предпринимателю ни права собственности на спортивное оборудование, ни права владения и пользования им. Факт нахождения спорного имущества во владении бизнесмен подтвердил лично в письменном отзыве на иск.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что на момент подачи иска, равно как и на момент разрешения спора по существу, собственником спорного имущества является ООО «Астра», — говорится в решении Арбитражного суда Татарстана.



По этой причине, несмотря на то, что «Астра» так и не расплатилась за тренажеры, суд удовлетворил ее иск к казанскому предпринимателю. Согласно решению, ему предстоит вернуть оборудование.

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Татьяна Демина