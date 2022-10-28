Верховный суд Татарстана начнет рассматривать дело Ильназа Галявиева 9 ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Верховный суд Татарстана начнет рассматривать дело казанского стрелка Ильназа Галявиева 9 ноября. Судьей будет Айрат Миннулин, сообщается на сайте ВС республики.



В начале месяца Генпрокуратура России направила в Верховный суд Татарстана уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, 11 мая 2021 года устроившего стрельбу в казанской гимназии №175.

Следствие считает, что Галявиев проявлял интерес к субкультуре «Колумбайн»* и увлекался просмотром видеороликов о нападениях на школы подростками с оружием и взрывными устройствами. Желая повторить увиденное, принял решение убить нескольких учеников и учителей школы.



Также 7 октября Следком завершил расследование дела против Ильназа Галявиева. Стрелок признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Как выяснило «Реальное время», Галявиев завершил ознакомление со всеми 310 томами дела.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

На прошлой неделе сообщалось, что иски о компенсации морального вреда на общую сумму более 45 млн рублей заявили потерпевшие по делу о расстрелянной гимназии. По данным источников «Реального времени», большая часть претензий к Ильназу Галявиеву исходит от родителей не погибших, а раненных 11 мая 2021 года гимназистов.



Двое из пострадавших в стрельбе детей лишь недавно завершили длительную реабилитацию — третьеклассник был ранен картечью в живот во время занятий на спортплощадке, по которой нападавший открыл огонь из окна, а восьмикласснику пулей раздробило ногу, так что потребовалась частичная ампутация.

Зачем эксперты искали ДНК на 500 патронах и как наказали челнинскую «школу охранников», где Галявиев учился стрелять — читайте в материале «Реального времени».

*организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ



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Максим Кокунин