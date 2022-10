Как турецкий фастфуд открывает Россию

Chitir Chicken и Yesen Burger заходят в Москву с прицелом на все мегаполисы

Крупная турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken начнет разворачивать свои точки в Казани со следующего года, сообщили «Реальному времени» владельцы нескольких торговых центров. В Москве же запуска турецких ресторанов Chitir Chicken, Yesen Burger, Little Kitchen и кофеен Arabica ждут уже в ближайшие месяцы. Между тем другая турецкая сеть Gagawa уже укрепляет свое присутствие на казанском рынке общепита, готовясь открыть по франшизе шестой ресторан в татарстанской столице и 25-й — в российской.

Турецкий фастфуд пойдет на Москву

C уходом оригинального McDonald's столичный фастфуд становится все больше похожим на большую жаровню, где прокачивают гастрономические «скиллы» новые игроки. В этом году американского гиганта быстрого питания попробует заменить крупная турецкая сеть.

— До конца года на российский рынок планируют выйти турецкие сети общественного питания. По франшизе — сети формата «фастфуд» Chitir Chicken и Yesen Burger, с использованием своих инвестиций — ресторан Little Kitchen и сеть кофеен Arabica, — сообщили «Реальному времени» в NF Group (ex. Knight Frank Russia). — Известно, что в планах Little Kitchen — открытие трех ресторанов в 2022 году, а у Arabica — запуск первого флагманского кафе-магазина в Москве.

Официального подтверждения от самих сетей пока не поступало. В Российском совете торговых сетей нашему изданию заявили, что переговоры с ними по поиску локаций в торговых центрах не проводятся. «Пока у нас таких данных нет», — сообщил пресс-секретарь РСТЦ Михаил Рычагов.

Однако в российско-турецкой рабочей группе при Российском союзе промышленников и предпринимателей уверены, что турецкий общепит готов заместить ушедшие компании.

Как заявил председатель группы при РСПП Арсен Аюпов, все это новые бренды для российского рынка. По его словам, Chitir Chicken и Yesen Burger готовы развиваться в России по мастер-франшизе, а Little Kitchen и сеть кофеен Arabica будут заходить со своими инвестициями. Некоторые из них уже в ближайшее время откроют собственные кофейни и рестораны, другие ищут партнеров-франчайзи, заявил он.

А в Казань — второй волной



О готовящемся вхождении турок знают и управляющие торговых центров Казани. По информации Фанили Яппаровой, ТЦ «Республика», одна из турецких сетей фастфуда в этом году откроется в Москве, а в следующем — в Казани.

— Chitir Chicken сначала пройдет обкатку в столичном мегаполисе и лишь «второй волной» зайдет в Казань, — подтвердил один из казанских рестораторов.

Большинство крупных сетей общественного питания развиваются на основе франшизы. Чем больше партнеров-франчайзи, тем больше сеть в стране. Входной порог — от 1 млн рублей.

— Турецкие рестораторы хотят развиваться на первом этапе самостоятельно — без участия местных партеров, — говорит директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова, — Это объяснимо. Чтобы предлагать франшизу местным игрокам, надо личным примером показать, что это рабочая модель. Одно дело — в Турции, другое — как пойдет в Казани.

По ее мнению, казанские предприниматели с интересом будут наблюдать за развитием сети в Москве, а после станут присматриваться к франшизе. В качестве преимущества турецкого фастфуда она назвала разнообразное меню. «Турецкая кухня схожа с татарской, а турецкие сети отличаются высоким уровнем приготовления блюд. Если они выходят на рынок — это разнообразие концепции», — подчеркнула она.



Chitir Chiken часто называют турецким аналогом сети KFC, входящей в большую тройку фастфуда в России. Эта сеть ресторанов является частью большого концерна MAKFRY GROUP (одна его часть специализируется на производстве бытовой техники и продуктов для готовки: соусы, мясо, приправы, соусы для маринования, вторая — это сеть ресторанов). Впервые о планах компании выйти на российский рынок общепита стало известно в марте. Тогда глава Союза торговых центров Булат Шакиров анонсировал переговоры сети с российскими партнерами. В планах открытие 5—10 точек сети в Москве и городах-миллионниках, а примерный объем инвестиций оценивается в $100 тысяч.

Yesen Burger — это сеть, схожая с «Бургер Кинг», которая продолжает работать в Казани. Основа продаж — бургеры. «Арабика Coffee House» — самая большая в Турции сеть кофеен, первая точка открылась в Анкаре в 2014 году. Little Kitchen — сеть с более универсальным меню, где, кроме бургеров и пиццы, есть «здоровая» кухня.

Фото: скриншот yandex.ru/maps

Gagawa обороняется: еще две точки

Сhitir Chiken может стать конкурентом прежде всего для другой большой турецкой сети — фастфуда Gagawa, открывшей свои первые рестораны в России 8 лет назад. Причем первая точка заработала в Казани. С тех пор ее раскручивают турецкие предприниматели, которые диверсифицировали структуру своего бизнеса в России. Будучи турецкой по происхождению сеть работает с классическим русским меню — макароны, котлеты, картофельное пюре, салаты. Сейчас в Казани работает по франшизе пять точек фастфуда — в крупных торговых центрах. Всего в России действует 23 ресторана быстрого питания.

— Готовится к открытию шестая точка в Казани — в торговом центре «Южный». Она станет 24-й по счету в России, — рассказал «Реальному времени» директор по развитию и франшизе сети Денис Хохлунов, — А 25-й ресторан сети откроется в Москве. В Казани открывает казанский партнер, в Москве — московский. Вся сеть развивается на основе франшизы. У нас большинство партнеров — жители Турции, которые постоянно проживают в России. Они первые, кто верит в бренд и открывает не один, и не пять ресторанов, у некоторых их больше семи.

В компании скептически оценивают перспективы Сhitir Chiken. «Не в первый раз заявляется о выходе, но никто пока не вышел. Кофейня «Арабика» заявлялась — пока нет. Мы будем оценивать по факту, по ситуации. А пока на сегодня конкурентов нет. Средний чек — 670 рублей. Активность среди предпринимателей за право получить франшизу «очень высокая». Но мы не только даем хорошую франшизу, но еще и поможем с бизнесом», — говорит он.

Первый ресторан Gagawa заработал в Казани. Фото: vk.com/gagawa_russia

Турецкие сладости заморожены

Немало других турецких бизнесменов готовились к открытию собственных кафе в Казани до начала спецоперации.

— Турецкие сети общественного питания собирались выходить к нам, и это касается не только фастфуда, — рассказала Галина Шарафутдинова, — Чуть более полугода назад мы разговаривали с представителями турецкого бизнеса, которые планировали заходить с концепцией кондитерских и полноценных кафе. Они хотели выходить непосредственно в Казани. Уже подбирали площадки. СВО немного помешала этим планам. Политическая обстановка их немного сдерживает. Но они не отказываются от этих планов, просто все это будет чуть позже. Любой предприниматель, владеющий хорошими технологиями, всегда будет стараться масштабироваться.

Известный казанский ресторатор Нурислам Шарифуллин полагает, что с приходом Chitir Chiken с городских улиц могут исчезнуть некоторые продавцы фастфуда: «Если они сделают шикарное и доступное меню, как в Турции, то смогут много забрать у шаурмечников, которые стоят вдоль казанских улиц. Их клиенты обычно знают, где самая вкусная шаурма, где дешевле. Если турки смогут их побить на этом поле, тогда у них начнутся плохие дни, и они станут закрываться».

По его словам, спрос на фастфуд во время спада экономики будет устойчивым, если сети смогут удержать ценники.

— Даже в голодные времена люди не перестанут есть. Для заведений общественного питания со средним чеком до 350 рублей, наверное, ничего не поменяется. У них будет только прирост — дешевый фастфуд будет расти, а дорогой — проседать. Это общемировая тенденция: что недорого — растет быстро и объемно, а все что дорого — падает. Продукты — дорожают, а еда дешевеет. Те магазины, которые сумели наладить доставку, поставляют готовую еду. Это серьезная доля выручки. Сейчас заказывают готовую еду — за минут 15 привозят, и ты сыт, — рассуждает руководитель проекта P.Lоve.



Нурислам Шарифуллин признался, что сам пытался открыть ресторан турецкой кухни в одном из отелей в центре Казани, но не срослось. «Турецкая еда — очень вкусная и разнообразная. Мы, честно говоря, тоже задумывались о том, чтобы открыть ресторан турецкой кухни и ищем партнеров-турок, которые могли бы нам помочь. Хотели открыть ресторан в пятизвездочном турецком отеле Kazan Palace by Tasigo с турецким шеф-поваром. Но отказали — сказали, что другие планы на эти помещения».

Впрочем, ресторатор отметил успешное продвижение турецкого фастфуд Gagawa в Казани: «Вставая рядом с большой тройкой, он круто конкурирует с ними, отжимает у них аудиторию. Подавая макароны с котлетами, они умудряются хорошо зарабатывать. На мой взгляд, у Chitir Chiken есть все шансы для того, чтобы потеснить кого-то из большой тройки. У всех у них меню основано на применении курицы. Им нужно найти покупателей на франшизу, которые будут готовы покупать сразу по 10—20 ресторанов. Тогда они смогут бороться с KFS за потребителя. Есть кейсы, когда местные национальные сети бьют большую тройку».