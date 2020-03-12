С «сахарного генерала» сняли взятки и вернули коллекцию часов

Экс-глава ОАО «Заинский сахар» и шесть его подчиненных получили условные сроки за растраты

Фото: Ирина Плотникова

Свободными из зала суда вышли сегодня семь осужденных сотрудников ОАО «Заинский сахар» во главе с бывшим гендиректором компании Шамилем Мингазовым и его замом Сагидуллой Халиуллиным. Последних гособвинитель в прениях просил отправить в колонию, однако суд ограничился условным сроком — за растраты сахара и патоки на 50 млн рублей. Еще по восьми эпизодам коммерческого подкупа, хищения и легализации имущества «сахарный генерал» был оправдан.

Суд сократил ущерб от хищений сахара



Ущерб по этому делу был полностью погашен еще до старта судебного процесса. В июле 2019-го главный обвиняемый и члены его семьи расстались с двумя участками в 20 тысяч «квадратов» под объекты производственного назначения и тремя зданиями на улице Магистральной в Казани. После чего Шамиль Мингазов вышел из СИЗО.

Получивший эти объекты холдинг «Агросила» признал погашение ущерба в 53,4 млн рублей. Защита настаивала — рыночная стоимость объектов позволяет погасить ущерб полностью: 116,2 млн рублей за увод на сторону 4,5 тысячи тонн неучтенных «излишков» сахарного песка в 2016—2017 годах и еще 5 млн рублей от реализации 776 тонн патоки.

Впрочем, в ходе судебного следствия установленный размер ущерба по растрате сахара сократился до 45 млн рублей, и вопрос с погашением был закрыт.

По версии следствия, преступная схема была разработана и предложена гендиректором ОАО Шамилем Мингазовым его заму по коммерции Сагидулле Халиуллину и начальнику производства жома, приемки и хранения сырья Валерию Уразайкину. Излишки товара создавали путем завышения первоначального процента загрязненности свеклы и сокрытия реальных объемов выработки в ежедневных отчетах для Минсельхозпрода, а вывозили по временным накладным. Ради дальнейшей продажи излишков сахарного песка на сторону с вывозом по временным накладным.

По версии следствия, излишки товара создавали путем завышения первоначального процента загрязненности свеклы и сокрытия реальных объемов выработки в ежедневных отчетах для Минсельхозпрода, а вывозили по временным накладным. Фото agrosila-holding.ru

К делу подключили главного технолога Любовь Чукавину и замначальника отдела коммерции Ирину Тычкову. Последняя параллельно трудилась в подконтрольном шефу ООО «ЭнергоСнабКомплект» (далее ЭСК), через которое шли основные продажи левого сахара. А работало подразделение ЭСК прямо в кабинете Тычковой, в здании администрации «Заинского сахара». В ее же компьютере велась бухгалтерия и готовились временные накладные и разовые пропуска на вывоз товара, якобы проданного самим ОАО.

Ну а начальник цеха упаковки и пошива мешков Валентина Никишина прикрывала недостачу 91 тысячи мешков. Единственной, кто, по версии следствия, не входил в состав преступной группы, была кладовщица патоки Галина Слободина.

Собственно, по двум вышеназванным эпизодам растраты председательствующий судья, он же председатель суда Рустем Хакимов сегодня вынес обвинительный приговор. Виновными в обеих растратах признаны трое: Мингазов получил 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Халиуллин — 4 года условно с таким же испытательным, Тычкова — 3 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Суд оправдал Любовь Чукавину и Валентину Никишину по эпизоду с патокой и наказал обеих за хищения сахарного песка 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Экс-кладовщица патоки Галина Слободина наказана двумя годами условно с испытательным сроком в полтора года.

Ирина Тычкова параллельно трудилась в подконтрольном шефу ООО «ЭнергоСнабКомплект», через которое шли основные продажи левого сахара. Фото facebook.com

Мингазов оправдан по восьми эпизодам

На финише следствия Мингазов признавал вину аж в 10 преступлениях — кроме растраты продукции ему вменяли легализацию доходов и шесть эпизодов с «откатами» за свекловичный жом на общую сумму 3 млн 23 тысячи рублей. Дело о коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством, возбудили в мае 2019-го, после явки с повинной российского представителя холдинга Ventogreen Solutions LLP (Бирмингем, Великобритания) Евгения Мироненко.

Мироненко признавался — ради стабильных поставок гранулированного свекловичного жома из Заинска в Прибалтику был вынужден регулярно отчислять деньги со счета в рижском банке, и говорил, что в противном случае директор ОАО грозил расторгнуть договор и остановить выгодные для английской компании поставки экологически чистого питания для заграничных коров.

Наказание за эту серию коммерческих взяток могло быть весьма жестким, однако в ходе процесса защита «генерала» поменяла позицию и смогла убедить суд — раз заявления от потерпевшей британской фирмы не поступало, то и возбуждение дела было незаконным. Тогда как все агентские договоры по поставке жома исполнены в полном объеме. Под сомнение были поставлены и юридические основания, по которым Мироненко мог представлять в России иностранную фирму. В результате — суд оправдал Мингазова по эпизодам «отката».

Оставшийся эпизод растраты на 1,25 млн рублей был связан с личными, по версии обвинения, «игрушками» гендиректора. Силовики установили: в 2014 году ОАО «Заинский сахар» приобрело в Челнах и в Самаре два американских снегохода Polaris и финский катер Silver Hawk. Катался на них Мингазов лично, затем решил еще и заработать — продал все тому же ООО «ЭСК», а затем заключил с ним договоры аренды от лица ОАО. Судя по документам, за аренду катера платили даже зимой, а по снегоходу «Заинский сахар» был вынужден оплачивать еще и претензию за порчу имущества.

Однако суд установил — катер приобретался по заявке эколога предприятия для осмотра водозапорной плотины, а снегоходы использовали и другие сотрудники компании. Также суд оправдал бывшего гендиректора ОАО по эпизоду легализации доходов.

Эпизод растраты на 1,25 млн рублей был связан с личными, по версии обвинения, «игрушками» гендиректора. Фото ok.ru

Коллекцию часов — вернуть хозяину

В прокуратуре Татарстана пока не решили, будут ли оспаривать приговор. Хотя в прениях гособвинитель просил для Шамиля Мингазова реальный срок в 6 лет, а для его зама — почти вдвое меньше.

Адвокат оправданного-осужденного Эдуард Ахметшин сообщил «Реальному времени» — решение об обжаловании пока не обсуждалось с клиентом. «В прениях я настаивал на оправдании и по эпизоду с патокой, а по сахару просил о переквалификации на статью 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения)», — рассказал защитник.

Сегодня же суд постановил вернуть хозяевам арестованное по делу имущество. Напомним, ранее в домах «сахарного генерала» сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ нашли и арестовали 12 элитных наручных часов Bvlgari Aluminium, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet Royal Oak Offshore.

Самую дешевую модель, Christian Bernard Paris, оценили свыше 7 тысяч рублей, самые дорогие, Chopard и Panerai Luminor Flyback, чуть не дотянули до 1 млн рублей (каждые). Общая стоимость личной коллекции составила 4 млн рублей. Кроме них Мингазову должны вернуть слиток золота, две монеты из драгметаллов и деньги на счетах почти на 600 тысяч рублей. А Валерию Уразайкину — автомобиль Toyota RAV4. Но лишь после вступления приговора в силу.