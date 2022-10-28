Средний возраст мобилизованных в России составил 35 лет

Средний возраст призванных по частичной мобилизации в России составил 35 лет, доложил сегодня министр обороны страны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Также Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации в России. На полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тысяч мобилизованных. После обучения уже направлены в действующие войска 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации.

Министр обороны отметил, что задача по частичной мобилизации 300 тысяч человек выполнена, никаких дополнительных заданий не планируется.

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Маргарита Головатенко