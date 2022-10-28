В Ставрополье ФСБ предотвратила теракт украинских националистов

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили сторонники украинских националистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Они находятся под стражей.

При обысках в местах жительства задержанных, а также в оборудованном ими на территории Предгорного района Ставропольского края тайнике обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

По данным ФСБ, задержанные — сторонники полка «Азов»*, признанного в России террористической организацией. Они намеревались совершить диверсии.

— У нас были намерение и средства для совершения противоправных акций и диверсий. Мы разделяли идеологию полка «Азов»*, действовавшего в Мариуполе, восхищались их действиями, брали пример, — сказал один из задержанных.

Он отметил, что участники группы также «унаследовали призывы к убийствам русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти России».

Напомним, в этом месяце ФСБ уже задерживала двух граждан Украины, готовивших теракты на транспортном терминале в Брянске и в Подмосковье. Ведомство считает, что оба прибыли по заданию СБУ.

Подозреваемый из Подмосковья, по версии следствия, готовил теракты с применением двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». При нем нашли средства связи для поддержания контакта с СБУ.



Подозреваемый, готовивший теракт в Брянске, 1967 года рождения. Он прибыл в Россию из Киева транзитом через Эстонию. Он самостоятельно под контролем специалиста-взрывoтехника украинской cпецслужбы собрал взрывное устройство.

*признан судом в России террористической организацией, запрещен на ее территории

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Максим Кокунин