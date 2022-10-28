Татарстанцы в 2022-м потратили на антидепрессанты 78 млн рублей — почти в 2 раза больше прошлого года

Жители Татарстана в 2022 году потратили на антидепрессанты 77,9 млн рублей — это на 48% больше, чем в период с января по сентябрь 2021 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе оператора системы цифровой маркировки «Честный знак».



Всего в аптеках республики было продано 146,2 тысячи упаковок таких препаратов. Рост продаж в штуках составил 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Если говорить об успокоительных, то жители Татарстана в первые три квартала 2022 года приобрели их на 262,8 млн рублей, прирост составил 33% к аналогичному периоду прошлого года. Всего в республике за девять месяцев продали 2,1 млн пачек успокоительных — это больше показателей аналогичного периода 2021 года на 20%.

Фото: pixabay.com

В России спрос на антидепрессанты в первом полугодии 2022 года увеличился на 66% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6 млн упаковок. Чаще всего антидепрессанты покупали в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,2 тыс.), Московской области (1,1 тыс.).

Эту и другие важные новости дня обсуждаем в прямом эфире «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко