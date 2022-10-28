Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Вместе с этим инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами.

— Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0 — 13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, — говорится в сообщении ЦБ.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре сообщалось, что Банк России понизил ключевую ставку до 7,5%. До этого, в июле, Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Ее снизили сразу на 1,5 п.п.

10 июня Банк России снизил ключевую ставку на 1,5% — с 11% до 9,5%. Такая ставка была до начала спецоперации России на Украине.



28 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых.

— Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, — объяснил свое решение Центробанк.



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Максим Кокунин