СМИ: Zoom отключает российским вузам лицензии, среди них оказался и казанский филиал университета правосудия

Американский сервис видеоконференций Zoom отключает пользователям из России оплаченные лицензии и закрывает возможность оплаты. С такой проблемой столкнулись несколько крупных российских вузов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам представителя компании — разработчика отечественных сервисов видеоконференцсвязи, одному из университетов страны Zoom отключил лицензию, оплаченную до ноября.

Источник не раскрыл название вуза, однако, по информации портала госзакупок, из крупных образовательных организаций контракт на использование Zoom до конца ноября был заключен только у Российского государственного университета правосудия для его филиала в Казани.

По данным издания, с отказом в обслуживании со стороны Zoom столкнулись также Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.



Фото: kb.rgup.ru. Казанский филиал «Российского государственного университета правосудия»

В августе Роскомнадзор дал поручение маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest в поисковых системах как нарушающие требования российского законодательства в связи с неудалением платформами противоправной информации.



Стоит также отметить, что в июне президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ректоров российских вузов. Тогда под ограничительные меры попал и.о. руководителя КФУ Дмитрий Таюрский.

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Максим Кокунин