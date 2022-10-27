Итоги дня: речь Владимира Путина на «Валдае», штрафы за пропаганду ЛГБТ, причины спецоперации
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 27 октября:
- Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он затронул политику Запада, призвав его не сваливать все на «козни Кремля» и включить мозги, объявил, что Москва считает неизбежным формирование новых финансовых платформ, а также предупредил, что впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны.
- Отдельно Владимир Путин обратил внимание, что Москва никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов. «России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного», — заверил он.
- К концу 2022 года федеральная программа социальной догазификации частных домовладений в Татарстане подходит с провальными результатами: из 29 тысяч поданных заявок к газу подключено 2,7 тыс. домов. Кабмин республики склоняется к снижению спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа для промышленных потребителей, за счет которых оплачивается подведение газа до границ дома, хотя сам газ в дом не заходит.
- СК России впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время (часть 2.1 статьи 332 УК РФ). Фигурантом стал военнослужащий-контрактник. Ему грозит от двух до трех лет лишения свободы. В каком конкретно регионе завели дело неизвестно.
- Татарстан возглавил рейтинг регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства за январь — август 2022 года. ИПП республики составил 109,3% к аналогичному периоду прошлого года.
- Председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что россияне, уехавшие после начала спецоперации, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Однако в Кремле его высказывание назвали «частным мнением», а глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал коллегу «сдерживать полет фантазии».
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить штраф до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии. Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции — предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.
- Гражданское судно «Нефрит» под флагом России находится в районе диверсии на газопроводе «Северный поток» на Балтике. Глава отдела связи ВМС Йимми Адамссон сообщил, судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. Оно прибыло с целью проведения Россией собственного расследования.
Исполком Казани утвердил проект планировки территории «Экорайон» в северо-западной части на въезде со стороны Зеленодольского направления. Жилищное строительство там распределено по 15 кварталам. Из них семь отведены под многоэтажки, остальные — под индивидуальное жилищное строительство.
- Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании приняли закон об амнистии участников январских беспорядков. По данным генпрокуратуры страны, под нее могут попасть порядка 1,5 тысячи человек.
- В столице Татарстана на площади перед Центром семьи «Казан» началась подготовка к установке новогодней елки. Рабочие приступили к бурению ям под опоры крепления светодинамического шатра — «сияющего купола» из 1 280 лампочек, который будет крепиться к 32 опорам. Именно они и появятся первыми на праздничной площадке.
- За 9 месяцев 2022 года по уголовным делам Следкома по Татарстану потерпевшим возмещено 30,65 миллиарда рублей в качестве имущественного вреда от преступлений. Эта цифра в 25 раз превышает показатель аналогичного периода 2021-го.
- Всемирное антидопинговое агентство уведомило РУСАДА, что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если результаты расследования по допинговому делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой не передадут в организацию в ближайшие сроки. На сегодняшний день расследование завершено, и дело должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК).
- Государственный комитет Татарстана по архивному делу запланировал модернизацию системы «Управление генеалогическими базами данных», выяснило «Реальное время». На это готовы выделить 5,5 млн рублей из республиканского бюджета.
- В Приволжском районе Казани планируют построить съезд от ул. Танковой до Межрегионального клинико-диагностического центра, расположенного на ул. Карбышева, 12а. Городские власти уже разработали проект планировки и межевания территории линейного объекта.
- Компания «КЭР-инжиниринг» (входит в «КЭР-Холдинг») потребовала от российского «НИПИГАЗа» вернуть долги за субподрядные работы на территории Омского НПЗ на сумму почти в 42 млн рублей. Татарстанские строители заключили с тюменским предприятием договоры подряда на 22,1 млн и 18,5 млн рублей. «КЭР-инжиниринг» потребовала признать противоречащим договору наложение неустойки в 1,2 млн рублей, а сам штраф недействительным.
- Объем потребления алкоголя в России в прошлом году составил 9,1 литра на душу населения. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 245-го дня специальной военной операции на Украине:
- Решение начать в феврале 2022 года специальную военную операцию связано с неизбежной логикой событий, возникшей не по вине Москвы, объяснил Владимир Путин. По его словам, «Россия должна была что-то делать с Донбассом», а «признать независимость и бросить — неприемлемо». По его мнению, при таком раскладе «независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы».
- Также глава государства считает, что отчасти спецоперацию можно считать гражданской войной, поскольку русские и украинцы — единый народ. «Российский и украинский народы едины, это исторический факт. Отчасти сейчас идет гражданская война. Украина исторически складывалась как искусственное государство», — сказал он.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Лица, проходящие АГС в организациях Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.
- По данным Минобороны России, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ, усиленные наемниками, атаковал позиции ВС России в направлении Николаевки и Орлянки (Харьковская область). Все атаки отражены.
- На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции ВС России в направлении н. п. Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. Наступление противника сорвано — он отброшен на исходные рубежи, заверили в Минобороны страны.
- В Днепропетровской области ликвидировано оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ. В Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами ПВО за сутки уничтожены четыре беспилотника, в воздухе сбиты шесть снарядов американской РСЗО HIMARS в Херсонской области.
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