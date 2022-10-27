Парламент Казахстана принял закон об амнистии участников январских беспорядков

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании приняли закон об амнистии участников январских беспорядков, сообщает «РИА Новости».

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе послания заявил, что принял решение провести единоразовую амнистию участников январских беспорядков, амнистия не затронет главных фигурантов, а также обвиняемых в госизмене и попытке смены власти.

Согласно информации генпрокуратуры, под амнистию могут попасть порядка 1 500 человек.

Уточняется, что закон предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание лиц за такие преступления снимается судимость. Для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления предполагается сокращение сроков. Планируется также ресоциализация освобожденных лиц: трудоустройство, оказание медпомощи, оформление документов и др.

Фото: kremlin.ru

В марте президент страны представил программу политических реформ республики. Он предложил уйти от «суперпрезидентства». В конце апреля сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации). В июне их поддержали 77,18% избирателей.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ. Довольно быстро протесты распространились по всей стране, а в лозунгах появились требования о свержении правительства. Токаев эту просьбу протестующих выполнил и отправил правительство Казахстана в отставку.

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Максим Кокунин