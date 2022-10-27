Россия никогда прямо не говорила о применении ядерного оружия — Путин

Фото: кадр трансляции

Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов, сказал сегодня президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».



Глава государства также заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Он отметил, что России не нужен ядерный удар по Украине:

— России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного. Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России. Девушка (премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, — прим. ред.) ляпнула про ядерное оружие, явно не в себе, поправили бы в Вашингтоне, но нет, молчат, — сказал Путин.

Также российский лидер упомянул о планах Украины по созданию ядерного оружия:

— Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно говорит, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ, сбрендили — там наши войска.

Президент России Владимир Путин назвал единство российского и украинского народов историческим фактом. На вопрос о том, можно ли считать гражданской войной происходящее между Россией и Украиной, президент ответил: отчасти да.

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко