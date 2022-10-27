В августе Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по индексу промышленного производства

Татарстан возглавил рейтинг регионов Приволжского федерального округа по индексу промышленного производства за первые восемь месяцев текущего года. Такие данные приводит Татарстанстат.

Так, ИПП республики составил 109,3% к аналогичному периоду прошлого года.

При этом регион показал самые высокие результаты в таких сферах, как строительство (объем работ превысил 269,7 млрд рублей), ввод жилья (2,4 млн кв. метров), выпуск продукции сельского хозяйства (объем работ превысил 189 млрд рублей), оборот розничной торговли (объем работ превысил 790,4 млрд рублей).

Фото: Татарстанстат

Напомним, в августе промышленное производство в Татарстане увеличилось на 5,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 1,9% по отношению к предыдущему месяцу.



В целом за январь — август промпроизводство в республике выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.



В следующем году объем промышленного производства в Татарстане должен составить 4,559 триллиона рублей. Вместе с этим индекс промышленного производства в 2023-м прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин