Следком по Татарстану поставил рекорд — за 9 месяцев потерпевшим возмещено 30 млрд рублей

Фото: Следком по РТ

За девять месяцев 2022 года по уголовным делам Следкома по РТ потерпевшим возмещено 30 млрд 650,5 млн рублей в качестве имущественного вреда от преступлений. Эта цифра в 25 раз превышает аналогичный показатель прошлого года, рассказали сегодня на коллегии ведомства при подведении итогов.



Как сообщает пресс-служба Следкома по РТ, за отчетный период в региональное управление поступило более 7 тысяч сообщений о преступлениях, по каждому второму возбудили уголовное дело.

По итогам работы состоялось награждение лучших сотрудников и подразделений.