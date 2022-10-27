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Следком по Татарстану поставил рекорд — за 9 месяцев потерпевшим возмещено 30 млрд рублей

16:17, 27.10.2022 2
Следком по Татарстану поставил рекорд — за 9 месяцев потерпевшим возмещено 30 млрд рублей
Фото: Следком по РТ

За девять месяцев 2022 года по уголовным делам Следкома по РТ потерпевшим возмещено 30 млрд 650,5 млн рублей в качестве имущественного вреда от преступлений. Эта цифра в 25 раз превышает аналогичный показатель прошлого года, рассказали сегодня на коллегии ведомства при подведении итогов.

Как сообщает пресс-служба Следкома по РТ, за отчетный период в региональное управление поступило более 7 тысяч сообщений о преступлениях, по каждому второму возбудили уголовное дело.

По итогам работы состоялось награждение лучших сотрудников и подразделений.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:23
    30 млн или млрд?
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  • Анонимно 16:50
    По уголовным дела, по которым вынесено решение суда? Или каким?! И еще вопрос, на основании каких правовых документов СК возмещает деньги. Чем руководствуется? Одно дело после решения суда, когда факт доказан и приговор вынесен, а тут домыслы следствия, которые иной раз в суде разбивают в пух и прах адвокаты.
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