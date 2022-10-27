Следком по Татарстану поставил рекорд — за 9 месяцев потерпевшим возмещено 30 млрд рублей
За девять месяцев 2022 года по уголовным делам Следкома по РТ потерпевшим возмещено 30 млрд 650,5 млн рублей в качестве имущественного вреда от преступлений. Эта цифра в 25 раз превышает аналогичный показатель прошлого года, рассказали сегодня на коллегии ведомства при подведении итогов.
Как сообщает пресс-служба Следкома по РТ, за отчетный период в региональное управление поступило более 7 тысяч сообщений о преступлениях, по каждому второму возбудили уголовное дело.
По итогам работы состоялось награждение лучших сотрудников и подразделений.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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