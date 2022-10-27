Власти Казани утвердили проект планировки «Экорайона»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани утвердил проект планировки территории «Экорайон». Он займет 759,45 га в северо-западной части города на въезде со стороны Зеленодольского направления.

С юга территории, отведенной под «Экорайон» находится застройка жилых массивов Новое Аракчино и Старое Аракчино, а также территория Военного городка-32, с востока — территория садоводческого товарищества «Казанский вертолетный завод». На западе он будет граничить с железной дорогой, а на север — с особо охраняемой природной территорией местного значения городской лес «Лебяжье».

Напомним, новое жилищное строительство распределено по 15 кварталам. Из них семь отведены под многоэтажки, остальные — под индивидуальное жилищное строительство.

скриншот постановления исполкома Казани

Этажность многоквартирных домов в них колеблется от трех до 11 этажей. Площадь застройки жилых домов — 96,87 тысячи «квадратов», в них появится 5 469 квартир. Жить в них будут по расчетам более 15,5 тысячи человек.

Остальные восемь кварталов отводятся под индивидуальную жилую застройку. Проектом предусмотрено строительство 616 домов. Жить в них будут 1 972 казанца.



Проектом планировки предусмотрено строительство улиц районного и местного значения общей протяженностью 38,68 км и организация парковок при жилой застройке на 7 045 машино-мест. Строительство дорог будет вестись по очередям.

В Казани концепцию будущего экорайона выбрали еще в 2018 году. Победителем международного конкурса стал международный консорциум, куда вошли небезызвестное на рынке недвижимости агентство Knight Frank и татарстанский «Архдесант». В состав жюри входил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Летом 2022 года состоялись общественные обсуждения проекта постановления «Об утверждении проекта планировки территории «Экорайон». Один из его участков предложил отклонить документ, так как посчитал, что его следует разработать после уточнения трасс линейных объектов (дорога от ул. Несмелого до трассы М-7 Волга) и реконструкции Горьковского шоссе. Однако власти пришли к выводу, что учитывать это предложение нецелесообразно — в проекте планировки «Экорайона» учтены материалы в части размещения трассы и коридора дороги от ул. Несмелова до М-7.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина