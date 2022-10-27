Объем потребления алкоголя в России составил 9,1 литра на душу населения — это много или мало?

Объем потребления алкоголя в России в прошлом году составил 9,1 литра на душу населения. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

— В 2021 году достигнуто уменьшение объема потребления алкоголя с 9,4 литра на душу населения до 9,1. Но все-таки я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

Глава российского Минздрава обратил внимание, что употребление алкоголя, а также никотинсодержащей продукции — главный фактор риска развития неинфекционных заболеваний. С ними, по его словам, в стране продолжается активная борьба.

Что касается курения, то россиян с этой вредной привычкой стало меньше. Так, если в 2009 году распространенность потребления табака среди взрослых достигала 39,5%, то на 2021-й это лишь каждый пятый (20%), пишет «РИА Новости».

9,1 литра на душу населения — это:

Более 18 полулитровых бутылок алкоголя.

На 6,6 литра меньше, чем в 2008 году — потребление алкоголя составляло 15,7 литра на душу населения в год.

— потребление алкоголя составляло 15,7 литра на душу населения в год. На 6,1 литра меньше, чем в Молдове — в стране самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения, 15,2 литра.

— в стране самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения, 15,2 литра. На пол-литра больше, чем на Украине — на душу населения, по данным ВОЗ, приходится 8,6 литра.

— на душу населения, по данным ВОЗ, приходится 8,6 литра. Столько же, сколько и в Исландии — на душу населения там приходится 9,1 литра спиртного.

— на душу населения там приходится 9,1 литра спиртного. В 7 раз меньше потребления безалкогольных напитков — в России приходится 64,9 л на человека.

— в России приходится 64,9 л на человека. В три раза больше, чем на Фиджи — в независимом государстве в Океании на душу населения потребляют 3 литра алкоголя.

— в независимом государстве в Океании на душу населения потребляют 3 литра алкоголя. Почти в 4 раза меньше потребления газированных напитков — в России это 36,3 л на человека.

— в России это 36,3 л на человека. В 1,5 раза больше, чем на пике потребления в царской России — в 1863-м уровень потребления спиртного чуть превысил 6 литров чистого алкоголя на душу населения.

— в 1863-м уровень потребления спиртного чуть превысил 6 литров чистого алкоголя на душу населения. В 1,5 раза меньше, чем в СССР в 1984 году — перед введением «сухого закона» показатель достигал 14 литров чистого спирта на душу населения.

— перед введением «сухого закона» показатель достигал 14 литров чистого спирта на душу населения. Почти в 5 раз больше, чем перед Великой Отечественной войной — тогда в СССР на душу населения приходилось 1,9 литра алкоголя.

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Татьяна Демина