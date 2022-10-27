Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий установить штраф до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии. Об этом сообщается на сайте ГД.

Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции — предлагается распространить ответственность за пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

Штраф за подобные нарушения с учетом распространения пропаганды средствами СМИ или Интернета составит 400 тысяч рублей для обычных граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Вместе с этим предлагаются две новые статьи КоАП. Первая установит ответственность за пропаганду педофилии в виде штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц. Иностранца по этой статье могут также оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из страны.

Фото: duma.gov.ru

На прошлой неделе Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала про закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

— В августе я выступила с инициативой о запрете пропаганды трансгендерности и смены пола, направив соответствующие обращения в Минздрав и Госдуму. Благодаря актуальности и широкой поддержке СМИ предложение получило большой резонанс, — сказала она.

Напомним, в обращении на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко детский омбудсмен подчеркнула, что популяризация трансгендерности опасна «не только для детей и молодежи».

Кроме того, Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин