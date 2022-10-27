В ВМС Швеции подтвердили, что судно под флагом России находится в районе ЧП на Балтике

Гражданское судно «Нефрит» под флагом России находится в районе диверсии на газопроводе «Северный поток» на Балтике, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Aftonbladet.



Как пояснил изданию глава отдела связи ВМС Йимми Адамссон, судно зафрахтовано консорциумом, которому принадлежит трубопровод. Отмечается, что судно прибыло с целью проведения Россией собственного расследования.

— Им не нужно разрешение шведских властей для проведения расследования в шведской экономической зоне, — пояснил Адамссон.

Фото: nord-stream2.com

Известно, что в районе находятся несколько шведских военных кораблей.

На позапрошлой неделе в Германии завершили следственные мероприятия на газопроводе «Северный поток — 1». Полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.



6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

24 октября Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе. В этом же районе проходит нитка газопровода «Северный поток», согласно данным «Газпрома».

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Маргарита Головатенко