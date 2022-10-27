Россияне, покинувшие страну после начала СВО, попадут под закон о лицах под иностранным влиянием

Фото: скриншот видео council.gov.ru

Председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, таким людям в будущем будут не доступны должности в сферах государственной власти и образования.

— Если внимательно почитать закон о лицах, находящихся под иностранным влиянием, разве человек, который уехал за рубеж, не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Почти за две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан.



И. о. руководителя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков сообщал, что с 21 сентября в страну въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Отдельно глава МВД республики Марат Ахметжанов заявил, что Казахстан выдаст России уклоняющихся от мобилизации в случае, если их объявят в международный розыск.



Пользователи Сети почти 2 тысячи раз за месяц вбивали в поисковик «Яндекса» запрос «Татарстан — это Россия или нет?». Россияне искали ответ на такой вопрос 1 907 раз в месяц. Также более 700 раз в поисковике интересовались, Татарстан — это Россия или отдельное государство.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин