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Владимир Путин объяснил начало специальной военной операции

18:20, 27.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 3
Владимир Путин объяснил начало специальной военной операции
Фото: скриншот трансляции

Решение начать в феврале 2022 года специальную военную операцию связано с неизбежной логикой событий, возникшей не по вине Москвы. Такое объяснение дал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Россия должна была что-то делать с Донбассом, надо было что-то для себя решить, но признать независимость и бросить — неприемлемо, независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы, — сказал глава государства.

Напомним, о начале специальной военной операции Владимир Путин объявил 24 февраля. За пару дней до этого Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик.

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Татьяна Демина
Общество

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:24
    Это уже какая по счёту версия текущих событий.
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    Анонимно 19:05
    Единственная
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  • Анонимно 19:04
    9 мес прошло уже
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