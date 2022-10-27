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Россия считает неизбежным формирование новых финансовых платформ — Путин

17:52, 27.10.2022 1
Россия считает неизбежным формирование новых финансовых платформ — Путин
Фото: скриншот трансляции

Россия считает неизбежным формирование новых финансовых платформ, заявил президент страны Владимир Путин. Он выступает на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать? Конечно, да, — заявил Владимир Путин.

— Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, — считает президент России. По его словам, Москва призывает создать в мире новые международные финансовые платформы, которые не зависят от единого центра управления.

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:59
    хе хе создавать новый центр финансовый с ВВП меньше чем у калифорнии? ну ну в стране ничего не производится невыйдет в европе 800 млн челдовек вросии 140 млн в сша 300 млн .
    наша карта не играет
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