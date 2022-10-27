Россия считает неизбежным формирование новых финансовых платформ — Путин

Фото: скриншот трансляции

Россия считает неизбежным формирование новых финансовых платформ, заявил президент страны Владимир Путин. Он выступает на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать? Конечно, да, — заявил Владимир Путин.



— Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, — считает президент России. По его словам, Москва призывает создать в мире новые международные финансовые платформы, которые не зависят от единого центра управления.

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана

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Татьяна Демина