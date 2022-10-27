Госкомархив Татарстана модернизирует систему генеалогических баз данных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На модернизацию готовы потратить 5,5 млн рублей

Государственный комитет Татарстана по архивному делу запланировал модернизацию системы «Управление генеалогическими базами данных», выяснило «Реальное время». Начальная цена тендера — 5,5 млн рублей, средства будут выделены из республиканского бюджета.

На выполнение работ отводится примерно полтора месяца — завершить их необходимо до 12 декабря 2022 года. Сейчас Государственный комитет Татарстана по архивному делу занимается определением подрядчика, которому доверят модернизацию системы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оказание услуги разделено на три этапа. Первый предусматривает разработку частных технических заданий. К нему подрядчик приступит с даты начала исполнения контракта. Завершить первый этап необходимо до 30 ноября.

Параллельно будет идти второй этап. В его рамках пройдет модернизация программного обеспечения. Она, как и первый этап, должна быть выполнена до конца следующего месяца.

Третий этап — проведение предварительных испытаний и ввод в опытную эксплуатацию. Дедлайн по нему — 12 декабря 2022 года.

В системе появятся новые разделы

Система управления генеалогическими базами данных предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, систематизации и построения генеалогических связей на основе архивных документов, по населению, проживавшему и проживающему в Татарстане. Сейчас ее хотят дополнить разделами базы знаний «Летопись населенных пунктов», «База мулл и муэдзинов» и «База мечетей».

Модернизация системы также предполагает разработку модуля управления анкетными данными, модуля уведомлений, модуля управления работами по исполнению заказов, модуля традиционной оплаты заказов. Уже существующие модули управления контентом публичного портала, «Новости», ввода и управления генеалогическими данными обновят.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В разделе «Летопись населенных пунктов» появится информация о селах, деревнях и городах Татарстана. Один из разделов будет повествовать о событиях исторического прошлого населенного пункта, в том числе о дате основания и имени основателя, происхождении названия, связанных с ним легенд и о том, как оно менялось. Тут же будет содержаться информация о демографическом изменении населения, домовладениях и их количестве, основных занятиях населения с периода образования поселения, возделывании сельскохозяйственных культур и использовании земель, а также известные сведения об участии жителей в крупнейших исторических событиях жизни России от времени основания и до сегодняшнего дня. Третий раздел будет содержать современную информацию — хронику, в том числе события социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни.

В системе также сформируют базу мулл и муэдзинов в привязке к современному названию деревни и месту их работы. Информация будет содержать их ФИО, год, а также дату и место рождения, место учебы и учителя, дату назначения и место работы. Дополнительно там пропишут благонадежность, кадимит или джадидит, ишан (или другие суфийские звания), потомственный или указной или незаконный мулла, мугаллим.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В «базе мечетей» укажут название деревни (русское, татарское, официальное, как называют местные жители), где они находятся, с какого года ведутся метрические книги, дату строительства и краткое описание мечети. Разместят и информацию о сносе или ремонте/реконструкции, в том числе и о причинах, а также о наличии мактаба или медресе при мечети и список деревень, относящихся к приходу.

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Татьяна Демина