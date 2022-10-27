WADA обратится в суд, если РУСАДА не передаст результаты дела Валиевой

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Всемирное антидопинговое агентство уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если результаты расследования по допинговому делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой не передадут в организацию в ближайшие сроки. Об этом сообщил глава WADA Витольд Банька.

РУСАДА уже сообщило, что не намерено публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу Камилы Валиевой. На сегодняшний день расследование завершено, и дело должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК). Фигуристка, которой на момент сдачи положительной допинг-пробы было 15 лет, по правилам WADA является защищенным лицом.

После этого WADA предложило РУСАДА обнародовать расследование, поскольку дело уже стало достоянием общественности. Сам вердикт мог бы вынести независимый дисциплинарный антидопинговый комитет.

Фото: кадр видео youtube.com/c/Olympics

Напомним, глава РУСАДА Вероника Логинова в конце сентября сообщала, что вердикт дисциплинарного антидопингового комитета по делу российской фигуристки Камилы Валиевой объявят в октябре. В начале того же месяца американский журналист Дейв Ливз заявил, что образец допинг-пробы Б, взятой у олимпийской чемпионки, дал положительный результат.

В феврале в Международном агентстве тестирования (ITA) заявили, что взятая в декабре допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Разгоревшийся скандал не помешал фигуристке получить в короткой программе наилучший результат — 82,16 балла.



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Максим Кокунин