Владимир Путин: происходящее между Россией и Украиной — отчасти гражданская война

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Президент России Владимир Путин назвал единство российского и украинского народов историческим фактом.



— Российский и украинский народы едины, это исторический факт, — сказал он, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

На вопрос о том, можно ли считать гражданской войной происходящее между Россией и Украиной, президент ответил: отчасти да.

Также Путин считает, что впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны:



— Развал СССР разрушил равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля и культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир, — сказал он.

Президент России заявил, что страна сама выбирает, на каких принципах будет строить общество. Он упомянул, что решение начать в феврале 2022 года специальную военную операцию связано с неизбежной логикой событий, возникшей не по вине Москвы:

— Россия должна была что-то делать с Донбассом, надо было что-то для себя решить, но признать независимость и бросить — неприемлемо, независимый Донбасс без включения его в состав России не выжил бы, — сказал глава государства.



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Маргарита Головатенко