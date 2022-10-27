На площади у казанской «Чаши» начались работы по установке новогодней елки

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В столице Татарстана на площади перед Центром семьи «Казан» начались работы по установке новогодней елки. Об этом сообщил Комитет внешнего благоустройства города.

Уточняется, что сегодня утром рабочие приступили к бурению ям под опоры крепления светодинамического шатра. «Сияющий купол» из 1 280 лампочек будет крепиться к 32 опорам. Именно они и появятся первыми на праздничной площадке.

К новогоднему оформлению территории у «Чаши» планируют приступить в начале следующего месяца. Каркас должны собрать за 24 дня. К 18 декабря установят светомузыкальную инсталляцию «шатер», а к 20 декабря — главную елку Казани.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», новогодним оформлением территории перед Центром семьи «Казан» займется санкт-петербургское ООО «Елочкин». Контракт с компанией из Северной столицы заключили на 13 миллионов рублей.



Всего на участие в тендере заявились два претендента. Питерская компания смогла выиграть его, предложив на 74 тысячи меньше своего конкурента и на 1,77 миллиона меньше начальной цены контракта, объявленной Комитетом внешнего благоустройства Казани.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Елочкин» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2016 году. Бенефициар — Александр Терентьев, также являющийся владельцем и руководителем питерского ООО «Формика», генеральный директор — Гоар Саакян.

Напомним, на оформление территории перед «Чашей» к Новому году власти столицы Татарстана были готовы выделить 14,8 миллиона рублей. В ходе тендера контракт подешевел на 12%.

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Максим Кокунин