СК России впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время

Военно-следственный отдел СК России одного из регионов возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника по части 2.1 статьи 332 УК РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.

Ч. 2.1 ст.332 УК РФ — неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях.

Он уточнил, что состав преступления был введен в УК военными поправками от 24 сентября этого года. Следствием установлено, что обвиняемый, будучи контрактником, «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях».

Данное преступление принадлежит к категории «небольшой тяжести» и предполагает наказание от двух до трех лет лишения свободы.

Фото: t.me/pchikov/5253

Вчера Чиков также сообщил, что в России возбудили первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным (ч. 3.1 статьи 337 УК РФ). Обвиняемый — житель Якутии, призванный по частичной мобилизации и добровольно оставивший войсковую часть в Бурятии на срок до одного месяца, куда его доставили из военного комиссариата. Он заявил, что после отказа от мобилизации ему угрожали уголовной ответственностью, после чего он сбежал через дыру в заборе.

В октябре в Пензенской области возбудили первое уголовное дело против уклонившегося от мобилизации. Подозреваемый отказался подписать повестку в военный комиссариат. Мужчину задержали при силовой поддержке ОМОН.

Однако очень скоро прокуратура области признала незаконным решение о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию вреда, причиненного 48-часовым задержанием. Главу управления Следственного комитета России по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации.

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Максим Кокунин