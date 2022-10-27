Президент России призвал Запад не сваливать все на «козни Кремля» и включить мозги
Президент России Владимир Путин призвал Запад не сваливать все на козни Кремля и включить мозги. Заявление прозвучало во время выступление на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— Любая критика в адрес Запада воспринимается как рука Кремля. Ну на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Мозгами-то пошевелите, придумайте что-нибудь новое, — сказал глава государства.
«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.
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