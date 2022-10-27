В Казани планируют построить съезд с улицы Танковой до МКДЦ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Протяженность съезда меньше полукилометра

В Приволжском районе Казани планируют построить съезд от ул. Танковой до Межрегионального клинико-диагностического центра, расположенного по ул. Карбышева, 12а. Городские власти уже разработали проект планировки и межевания территории линейного объекта, выяснило «Реальное время».

Проект, о котором идет речь, — первый этап работ по созданию съезда. На втором этапе планируется построить дорожный участок для обеспечения проезда от Танковой к улицам Карбышева и Братьев Касимовых.

«Дорога запроектирована по ул. Танковой, начиная в районе дома №45 в направлении на юго-запад, со съездом в районе дома №37 по ул. Танковой по направлению на юго-запад с обходом жилых домов по направлению к югу с примыканием к существующей дороге к зданию по улице Карбышева, дом 12а», — говорится в проекте.

Проект планировки и межевания территории

Протяженность двухполосного съезда составит 408 метров. Он займет 1,2 га. Расчетная скорость движения по съезду обозначена в 50 км/час.

Дорожное покрытие выполнят из асфальтобетона. Ширина полосы движения составит 3,5 метра.

При строительстве проследят за выполнением природоохранных мероприятий

Проектом предусмотрено электроснабжение наружного электроосвещения дороги, тротуаров и велодорожек по ул. Танковой, а также проектируемого съезда. Для этого используют уже существующий ВЛИ-0,4кВ.

Проект планировки и межевания территории

Работников, которые будут заниматься строительством съезда, планируют обучить сбору отходов, сортировке, обработке и их утилизации. То, что невозможно использовать вторично, требуется собрать в контейнеры и вывезти на официально существующие или специально оборудованные мусорные полигоны.

На заключительном этапе проведут технический и биологический этапы рекультивации нарушенных при работе участков. Кроме того, для уменьшения негативного воздействия и сохранения оптимальных условий существования животных предусмотрят ряд биотехнических и организационных мероприятий. В частности, контроль за выполнением природоохранных мероприятий группа специалистов должна вести с момента начала работ.

Проект планировки и межевания территории

Территория, где построят съезд, не попадает в зоны возможных разрушений, химического и радиоактивного заражения, катастрофического затопления, указано в проекте. Также там отсутствуют объекты культурного наследия.

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Татьяна Демина