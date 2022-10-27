Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Так, закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» дополняется статьей 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно новой статье, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.

При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС России.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вчера депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Государственную думу законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от частичной мобилизации.

Уточняется, что изменения предлагается внести в статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Кроме того, Матвеев внес в ГД еще один законопроект, который предлагает освободить от мобилизации «граждан, не проходивших военную службу».

В начале недели депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов выступили с инициативой освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин