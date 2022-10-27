Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
Так, закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» дополняется статьей 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Согласно новой статье, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.
При этом граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС России.
Вчера депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Государственную думу законопроект, освобождающий кандидатов и докторов наук от частичной мобилизации.
Уточняется, что изменения предлагается внести в статью 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».
Кроме того, Матвеев внес в ГД еще один законопроект, который предлагает освободить от мобилизации «граждан, не проходивших военную службу».
В начале недели депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов выступили с инициативой освободить от мобилизации мужчин, у которых есть двое детей, а жена в настоящее время беременна.
О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов.
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