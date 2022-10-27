Газ не дошел до дома: регулятор готовится отменить спецнадбавку у оператора догазификации

Госкомитет РТ по тарифам готовится изъять часть неподтвержденной тарифной выручки у регионального оператора программы догазификации

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

«В 70% частных домов, до чьих земельных границ подведен газопровод, нет подключений. Мы считаем, что программу социальной догазификации можно считать выполненной, только если газ есть в доме, [а не у его порога]», — заявил заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников. К концу этого года федеральная программа социальной догазификации частных домовладений в республике подходит с провальными результатами: из 29 тысяч поданных заявок к газу подключены 2 700 домов, сообщил он. Правительство Татарстана склоняется к тому, чтобы срезать специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа для промышленных потребителей, за счет которых оплачивается подведение газа до границ дома, хотя сам газ в дом не заходит. «Надо пересмотреть программу», — уверен зампред тарифного органа.

«Это менее 50% от плана»

Финансирование федеральной программы социальной догазификации в Татарстане на будущий год может быть радикально пересмотрено. Из-за угрозы срыва годового плана по подключению частных домов к газу республиканские власти рассматривают возможность трехкратного понижения специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа — до 10%. В этом случае региональный оператор программы — ООО «Газпром трансгаз Казань» лишится в будущем году примерно 800 млн рублей, получаемых от тарифной выручки промышленных потребителей за газ. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.



Тарифный регулятор выступил с грозным предупреждением из-за медленных темпов проведения социальной догазификации в Татарстане. Как сообщил Дмитрий Сапожников, на старте программы изначально был установлен план по подключению в 9 тысяч 900 частных домовладений, а в мае плановое задание было скорректировано до 10 066 домов на 2022 год. За три месяца до окончания программы фактическое исполнение еле-еле дотягивает до половины. «Это менее 50% от плана», — уточнил запред Госкомитета. Можно сказать, что программа находится на грани срыва, хотя заявки от жителей идут валом. По словам Дмитрия Сапожникова, в настоящий момент подано 29 тысяч обращений от частных домовладельцев, но в работу принято только 15 тысяч заявок. 14 тысяч заявок отклонено или возвращено заявителям, отметил он.

Фото: kt.tatarstan.ru

Газ должен быть в доме, а не у порога

Тарифный регулятор РТ и оператор программы социальной догазификации «Газпром трансгаз Казань» расходятся в том, какой дом считать подключенным к газу.

— Мы считаем, что программу социальной догазификации можно считать выполненной, только если газ есть в доме, — отметил заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.

Оператор программы социальной догазификации с этим не согласен. «Газпром трансгаз Казань» полагает, что если газ подведен к границам земельного участка частного дома, то его можно считать подключенным к газу. Из-за этих разногласий нет единой оценки исполнения программы социальной догазификации, пояснил Сапожников. В настоящий момент газ запущен только в 2 700 частных домах, а подведен к 8 700, сообщил он. Выходит, только 30% частных домовладельцев подвели газ в дом, а 70% — не смогли из-за дороговизны услуг подрядчиков. По словам Дмитрия Сапожникова, в настоящий момент проведение газа в дом обходится в 180 тысяч рублей, а этих денег нет у тех, кто только что отстроил дом.

Несмотря на расхождения, Госкомитет РТ по тарифам готовится изъять часть неподтвержденной тарифной выручки у регионального оператора программы догазификации в случае ее неисполнения по «подведенным» домам в конце года. По словам Сапожникова, к концу года ожидается подключение 4 700 частных домов.

Фото: kanevskadm.ru

Кто оплачивает прокладку сетей

Почему республиканские власти заняли принципиальную позицию относительно того, что «газ должен быть в доме, а не у порога»? Дело в том, что для финансирования этой программы в республике в три раза повысили специальную надбавку к тарифу на транспортировку газа. Ее размер составляет 32% от среднего тарифа на транспортировку газа конечным потребителям Татарстана. В результате стоимость газа с 1 июля этого года для промышленных потребителей выросла с 65 рублей до 203 рублей за 1 тысячу кубометров. В общей сложности в этом году оператор программы получит от них 1,2 млрд рублей вместо прежних 300 млн рублей. Сам единый оператор догазификации направил на выполнение программы около 1,4 млрд рублей. Хотя теоретически «Газпром» мог бы полностью взять расходы на себя, а не перекладывать на потребителей.



Ожидая, что деньги промышленников пойдут на догазификацию села, тарифный регулятор обнаружил, что их просто закапывают в землю при прокладке невостребованных газораспределительных сетей. И сами жители не готовы выкладывать от 100 до 180 тысяч рублей в подведение газа на свои участки.

Фото: realnoevremya.ru

Ненужные расходы отменить

— Включать в стоимость газа дополнительные расходы за счет спецнадбавки и при этом прокладывать газопроводы, но не пускать газ в дома — это не совсем правильно, — отметил Дмитрий Сапожников. — Цель спецнадбавки заключалась в том, чтобы у населения была возможность подключиться и потреблять газ. Итога этих инвестиций мы не видим.

Впрочем, это не означает, что программа будет свернута. «Мы не говорим о том, что программу надо сократить или свернуть — ни в коем случае. Это поручение президента России. Вопрос в другом. Если в таком объеме инвестиции нам не нужны, не приносят конечного результата, тогда надо это пересматривать», — пояснил зампред тарифного органа. По его словам, наступил момент, когда надо либо пересматривать параметры и величину спецнадбавки, либо принимать понятные механизмы, которые позволят осуществить программу догазификации в прежнем виде.