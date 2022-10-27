Владимир Путин заявил, что впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны

Фото: скриншот трансляции

Впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, «мы стоим на историческом рубеже».

— Развал СССР разрушил равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство в котором только его воля и культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное и самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством <...>. Такое положение дел представляет собой угрозу для человечества и для самого Запада, — сказал глава государства.

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.



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Татьяна Демина